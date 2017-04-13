Kader Kaya Cinayetinde Mütalaa Verilecek

Eskişehir'de 17 yaşındaki Kader Kaya'yı öldürdüğü ileri sürülen sanığın hakkında mütalaa verilecek.



Eskişehir'de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, 29 Temmuz Cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir'in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, ağzına iç çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader'in cinayet şüphelisi olan Metin Y.'yi (30) Erenköy Mahallesi'ndeki baldızının evinde yakalamış, jandarma ekiplerine teslim etmişti. Şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Sanığın yargılanmasına 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Duruşmaya tutuklu sanık Metin Y. ile hayatını kaybeden Kader Kaya'nın anne ve babasının yanı sıra yakınları ile avukatlar katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, savcının dosya hakkında mütalaa vermesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR