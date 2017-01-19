Onur Şenay'ın yönettiği "Kader Arkadaşım" tiyatro oyunu, izleyicisyle buluşmaya devam ediyor.



"Aralarında kurdukları eşsiz ortaklıkla birbirinden farklı projeleri bir araya getiren Kats Sahne, Aşk Listesi'nden sonra şimdi de John Mortimer'ın yazdığı Kader Arkadaşım isimli oyun ile sezona hızlı bir giriş yapmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Tiyatro sahnesine ilk adımını atan Kamuran Akkor, uzun zamandır Onur Şenay ile birlikte oyunculuk üzerine çalışmalarda bulunuyordu. Artık hazır olduklarına inanan Kamuran Akkor ve Onur Şenay 22 şubat 20: 30'da Kader Arkadaşım isimli tek perdelik komedi oyunuyla Kats Sahne de, sahne diyecek. John Mortimer'in yazıp Zeynep Küpeli'nin çevirdiği tek perdelik komedi oyununu Onur Şenay yönetti. Kamuran Akkor ve Özden Çiftçi'nin oynadığı oyun daha şimdiden dikkatleri üzerine çekti.



Oyunun Konusu



Hayattan beklentisi kalmamış bir suçlu (Kamuran Akkor), hayatında daha önce hiçbir davaya girmemiş ve meslek aşkıyla yanıp tutuşan bir avukat (Özden Çiftçi) kafa kafaya verirse ne olur? Hayatlarını kaçırmış bu iki insan ortak bir noktada nasıl buluşur ve kim kime yardım eder? Hayat öyle sürprizlere yol açar ki, bazen kim kime yardım eder anlayamayız. Birbirlerini tanımayan iki kadın bir anda kader arkadaşı olurlar. Birlikte girmeleri gereken bir dava ve iki kafadarın mutlu olmaları gereken bir sonuç beklentisi. Gerisini merak ediyorsanız Tiyatro Şenay'ın yeni oyunu Kader Arkadaşım isimli komedi oyununa tüm tiyatroseverleri bekliyoruz."



Yazan: John Mortimer



Çeviren: Zeynep Küpeli



Yöneten: Onur Şenay



Dekor-Kostüm: Oxana Cozlova



Uygulayan: Sırrı Topraktepe



Afiş-Fotoğraf: Fethi Karaduman



Afiş-Tasarım: Berkcan Okar



Oynayanlar: Kamuran Akkor-Özden Çiftçi



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