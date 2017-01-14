Kadem'in İnovasyonda Kadın Projesi

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) ekonomik kalkınma ile kadınların güçlendirilmesi amacıyla Türki·ye Bi·li·msel ve Teknoloji·k Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent ortaklığıyla hayata geçirdiği "İnovasyonda Kadın Projesi"nin 1. ve 2. Girişimcilik Kampı'nda finale kalan proje sahipleri bir araya geldi.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, projelerini hayata geçiren 1. Girişimcilik Kampı'nın finalistlerinin tecrübelerini yeni finalistlere aktarması için derneğin genel merkezinde düzenlenen etkinlikte KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar açılış konuşması yaptı.



Doç. Dr. Yılmaz, KADEM'in hem ekonomik kalkınma hem de kadınların güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği söz konusu projeyi anlatarak, kadının ekonomik sürecin içindeki rolünün ve inovatif alanlarda aktif olmasının önemine dikkati çekti.



İnovasyonda Kadın Projesi'yle, kadınlara verilen geleneksel rollerden farklı şeyler yapabildiklerini göstermek istediklerini belirten Yılmaz, "Türkiye'de, kadınlar istihdama girişimci olarak dahil olduklarında, onları hep geleneksel rollerle karşıladık. Ev yemekleri yapan lokantalar açmaları, tekstil üretimi yapan mağazalar açmaları gibi. Biz bunu biraz daha öteye taşıyarak artık kadınların bilim ve teknolojide de çok başarılı olduğunu göstermek amacıyla 'İnovasyonda Kadın' dedik, TÜBİTAK'ın içindeki teknokentlerde kendi özgün projelerini gerçekleştirmelerini istedik." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, İnovasyonda Kadın Projesi kapsamında 3. Girişimcilik Kampı'nın da yapılacağını duyurdu.



KADEM Genel Başkan Yardımcısı Bayraktar da finalistleri başarılarından dolayı tebrik ederek, kadınların inovatif işler yapmasının, alanında ilk olduğu için söz sahibi olmasının, sıradan işlerde sağlanan başarılardan daha önemli olduğunu vurguladı.



Projelerini hayata geçiren proje finalistler ise KADEM ve TÜBİTAK'a kendilerine bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür etti.



Toplantıda, Servet Akçaalan, Handan Boztepe, Duygu Yılmaz ve Nehir Arak projelerini fikirden plana, plandan teşebbüse geçirme süreçlerindeki deneyimlerini paylaştı.