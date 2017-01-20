Kadem'den "Geleceğe İşbaşı" Projesi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından geliştirilen ve genç kızların mesleki eğitim alarak istihdamının sağlanmasını amaçlayan "Geleceğe İşbaşı Projesi"nin ikincisi, 23 Ocak'ta başlayacak.





KADEM'den yapılan açıklamaya göre, ilk mezunlarını 6 Eylül 2016'da veren projenin ikincisi sağlık temasıyla düzenlenecek.



Projenin detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, genç kızlara, projenin ilk etabında eğitim alan ve istihdam edilen arkadaşlarının başarılarını anlattı.



Aydın, adalet, hakkaniyet, ölçü ve dengeyi gözeterek yürütülen projenin, genç kızların mesleki eğitim almalarını sağlayan, kendisi ve ülkesi için umut vadeden kadınlar olmaları yönünde, Türkiye ve dünya çapında yapılan sosyal sorumluluk projelerine ciddi bir örnek teşkil edeceğine inandığını kaydetti.



Sare Aydın, "KADEM olarak, genç kızlarımızın yanında, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Genç kızlarımızın hayalleri ve umutları bugün her birimizin hayali ve umudu olmuştur. KADEM olarak bu hayallerin umuda, umutların da uygulamaya dönüşmesini sağlamak için projemizin alanlarını genişleterek çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da projede eğitim alan genç kızları tebrik etti.



Bayraktar, "Sizler bizim için azmin, cesaretin, ümidin sembolüsünüz. Çünkü siz karşılaştığınız olumsuzluklar yüzünden ümitsizliğe kapılmadınız, hayata olumlu tarafından baktınız, olumlu tarafları çoğalttınız." görüşlerini dile getirdi.



"Geleceğe İşbaşı Projesi"



Geleceğe İşbaşı Projesi ile Çocuk Destekleme Merkezlerinde (ÇODEM) ve yetiştirme yurtlarında kalan 16-18 yaş aralığındaki genç kızların, mesleki eğitim ve kişisel gelişim seminerleri sonrasında istihdam edilmesi planlanıyor.



Bununla beraber psiko-sosyal destek verilmesi ve meslek atölyelerinde rehabilitasyon hizmetleri çerçevesinde eğitimler verilip, usta-çırak ilişkisi içerisinde staj yapmaları ve böylece toplumsal hayata kolay bir şekilde uyum göstermeleri amaçlanıyor.



Proje, KADEM, Türkiye İş Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığında, Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülecek.



Projenin, sağlık sektörüne ara eleman yetiştirerek Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimi için geleceği yakalayabilecek yetenekli, girişimci, nitelikli ve toplumsal değerleri muhafaza edebilen kadınların yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.



Eğitimlerin sonunda MEB onaylı sertifika alacak genç kızların, çeşitli hastaneler işbirliği ile staj yapmaları ve istihdamları sağlanacak. Ayrıca KADEM İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu gönüllüsü olan girişimci ve başarılı kadınlar, eğitim alan genç kızlar ile bir araya gelerek mentörlük yapacak.