Kaddouri Transferi Neden Gerçekleşmedi?

Trabzonspor'da Kaddouri transferinin gerçekleşmeme nedeni belli oldu.

Bordo Mavili idarecilerin ön protokol imzalayıp son anda masadan kalktığı Kaddouri transferinin perde arkasına Fanatik ulaştı.

Buna göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek Napoli'li oyuncuyla her konuda anlaşmaya varıldı, Bordo-Mavililer temsilci yollayıp imza da aldı. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Faslı futbolcunun menacerinin sürekli değişen istekleri, "Bizi isteyen başka takımlar da var" şeklindeki mesajları ve son olarak imza parası ve bunun da hemen temini gibi şartlar Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yı çıldırttı.

Karadeniz ekibinin patronunun hocası Ersun Yanal ile bu süreçte görüştüğü ve "Hocam, şartlar giderek ağırlaştı. Eğer planlarını çok bozmayacaksa bu konuyu kapatalım. Ancak illa alalım diyorsan yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bunun üzerine Yanal'ın da, "Önce Trabzonspor'un menfaatleri gelir. Zaten kadromuza gelecek sezon katılacaktı. Bu sürede araştırır, istediğimiz şartlara uyan futbolcuyu buluruz" yanıtını vermesi üzerine Usta köprüleri attı. Restin ardından oyuncunun menaceri birkaç kez eski şartlara dönüş sinyali yolladı ama her şey için çok geç kalınmıştı.