KAÇUV ve Ford Otosan "Umut Kafe" Projesi'ni Hayata Geçiriyor

2010 yılından bugüne "Nerede Yaşam Varsa Orada Umut Vardır" sloganıyla kanserli çocukların yanında yer alan KAÇUV, Ford Otosan ile birlikte imza attığı "Umut Kafe" projesiyle, kanser tedavisi görmekte olan çocukların ailelerine iş istihdamı sağlayacak. KAÇUV bu proje ile bir yıl boyunca ebeveynlere ek maddi destek yaratarak, gelir sağlamayı hedefliyor.

Ford Otosan desteği ile gezici bir kafeye dönüştürülen ve "Umut Kafe" olarak adlandırılan transit araç İstanbul'un çeşitli noktalarında dönemsel olarak yer alarak, kanserli çocukların ailelerine de umut olacak.

2000 yılından bugüne maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocuklar için uygun tedavi ortamını yaratmak ve kanserle mücadelede çocuklar için psikolojik destek sağlamak amacıyla kurulan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, tüm projelerinde benimsediği "Nerede Yaşam Varsa Orada Umut Vardır" inancı ile yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Ford Otosan'ın desteğinde hayata geçirilen, Opet'in akaryakıt sponsorluğunu, Lipton'un çay, Vergnano'nun kahve, UnicoSigorta'nın sigorta ve Uludağ'ın içeçek sponsorluklarını üstlendiği "Umut Kafe" projesi, KAÇUV'un Aile Evi'nde ve hastanelerde kanser tedavisi görmekte olan çocukların ailelerine iş istihdamı sağlayarak, yeni bir umut kapısı aralıyor.

50'den fazla ebeveyne iş istihdamı sağlanması hedefleniyor

"Umut Kafe" projesi, Ford Otosan'ın tedarikçilerine verdiği eğitimlerden elde edilen bütçenin Kanserli Çocuklara Umut Vakfı(KAÇUV)'a bağışlanması sonucunda 15 Ağustos tarihinde faaliyete geçirildi. Transit aracın kafeye dönüştürülmesi çalışmaları da 9 aylık bir sürede tamamlandı.

Transit araçlardan birinin gezici bir kafeye dönüştürülüp İstanbul'un çeşitli noktalarında çay, kahve ve atıştırmalık servisi yapması planlanan"Umut Kafe", çocuklarının tedavileri için şehir dışından gelmek zorunda kalan ve bu nedenle mevcut işlerini kaybeden toplamda 50'den fazla sayıda ebeveyni iş sahibi yapmayı hedefliyor. Mart 2012 – Mart 2017 tarihleri arasındaki verilere göre Aile Evi'nde ekonomik olarak yetersiz 192 aileyi ağırlayan KAÇUV, 17 kişiye Umut Kafe içerisinde çalışma, 36'sına da Aile Evi'nden Umut Kafe için yiyecek üretim yapma seçeneği sunarak yılda 36 ebeveyne gelir sağlayacak.

25 Nisan'da "Umut Kafe"nin The Marmara Otel'deki açılışında konuşan KAÇUV Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öncer, "Umut Kafe'nin hayata geçirilmesinde değerli katkısı için Ford Otosan'a teşekkür ederiz. KAÇUV olarak çocuklarımızın kanserle mücadelesi sırasında ailelerinin yaşadığı ya da yaşayabileceği maddi sorunların çözümüne karşı yardım sağlamak amaçlı oluşturduğumuz projemiz ile ailelerin hayatlarına dokunarak, onlara umut olmayı hedefledik. Önümüzdeki dönemlerde de umudu çoğaltmayı diliyoruz" dedi

Ford Otosan olarak yarattıkları katma değerle Türkiye'nin gelişimine ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılmasına katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Ford Otosan Satın almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, "Sosyal sorumluluk ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalarımızla Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, şimdi de KAÇUV ile anlamlı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje ile önümüzdeki dönemlerde birçok çocuğun ve ailenin hayatına dokunacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

26 – 27 Nisan tarihleri arasında Sancaktepe, 28 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Yeniköy, 2-3 Mayıs tarihlerinde Gölcük ve 4 -5 Mayıs tarihleri arasında İnönü'de misafirlerini ağırlamayı bekleyen "Umut Kafe", 2017 yılı içerisinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde konumlandırılmaya devam edecek.