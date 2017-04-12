Kaçkar Dağları "Maceraperestleri" Ağırlayacak

MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize-Artvin sınırlarında bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışmaların ilk etabının 15 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından farklı aktiviteleriyle maceraperestleri ağırlayacak.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında Kaçkar Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı'nın revize edildiğini söyledi.



Bu kapsamda geçen yıl, doğaseverlerin daha iyi vakit geçirmesi amacıyla Macera Parkı Projesi çalışmalarının başlatıldığını anlatan Usta, özel veya tüzel kişilerce işletilmesi planlanan parkta, Türkiye'nin en uzun düşüş mesafeli (80 metre) "bungee jumping" istasyonunun yer alacağını bildirdi.



Burada 60 metre serbest düşüş mesafeli ve 200 metre salınımlı "canyon swing" istasyonu yapılacağını anlatan Usta, ayrıca toplam 1,4 kilometrelik "zipline", 100 kişi kapasiteli, farklı yaş gruplarına hizmet eden, en az 6 bağımsız etaptan oluşan orman içi ip istasyonları bulunacağını belirtti.



Parkta, ağaç istasyonları ile sulu ve kuru etapların yer aldığı "team building"in yanında "oryantiring" ile bilgi ve beceri istasyonları tesis edildiğini dile getiren Usta, "Proje 7 bin metrekare alanda planlandı. Yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak. Projeyi yap-işlet-devret modeli sayılabilecek şekilde, 10 artı 19 yıllığına işletmeciye vermiş durumdayız. Çalışmaların ilk etabını 15 Mayıs'ta bitirerek, vatandaşların hizmetine sunacağız. Adrenalin ve macera tutkunlarını milli parkımıza bekliyoruz." dedi.



Milli parkta kolay olanların yanında zor parkurlar da bulunduğuna işaret eden Usta, "Askeri eğitim alanı gibi olacak. İkinci etabında da çok güzel faaliyetler var." diye konuştu.



Fırtına Vadisi'nin doğaseverler için özel bir yer olduğunu anlatan Usta, burada daha fazla vakit geçirilmesi, alternatif arayışların karşılanması adına projenin çok güzel olacağını söyledi.



"Türkiye'ye çok iyi bir tesis kazandırdık"



Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın en önemli kaynaklarından birinin de şelaleler olduğunu dile getiren Usta, "Palovit Şelalesi, en büyük öneme sahip olanlardan biri. Palovit Şelalesi, Macera Parkı yürüyüş parkurunda yer alıyor. Maceraperestler bu bölgede, şelaleler ve akarsuların yanında parkuru kullanarak Elevit, Trovit ve Palovit yaylalarına da ulaşabilecek." dedi.



Usta, Türkiye'ye çok iyi bir tesis kazandırdıklarını, bunun milli parkta turizme çeşitlilik sağlanması, yöre halkı ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması anlamında da önem taşıdığını bildirdi.



Vatandaşların şehrin stresli ortamından uzaklaşarak dinlenmesi ve eğlenmesi amacıyla oluşturulan Macera Parkı, ormanda ağaç kesilmeden ve kalıcı betonarme binalar yapılmadan inşa ediliyor.