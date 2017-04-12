Kaçış Rampasında Devrilen Tırın Sürücüsü Öldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde kaçış rampasında devrilerek alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Küçükoğlu (24) kullandığı 27 V 0603 plakalı fayans yüklü tırla, Adana-Pozantı-Ankara otoyolunun 8. kilometresinde yokuş aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kaçış rampasına yöneldi.



Kaçış rampasındaki beton bariyerlere çarparak ormanlık alana devrilen tır alev aldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.



Tırda sıkışan sürücü Küçükoğlu hayatını kaybetti.