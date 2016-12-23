Kenan Kavut'un yazıp yönettiği filmin yapımcılığı K2 Film'e ait oyuncu kadrosunda ise Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören, Mustafa Avkıran ve Burak Çimen yer alıyor.
YÖNETMEN: Kenan Kavut
SENARYO: Kenan Kavut
OYUNCULAR: Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören, Mustafa Avkıran, Burak Çimen
FİLMİN TÜRÜ: Drama
ORİJİNAL ADI: Kaçış
YAPIMCI FİRMA: 0
YAPIM YILI: 2016
YAPIM ÜLKESİ: Türkiye
ORİJİNAL DİLİ: Türkçe
VİZYON TARİHİ: 23.12.2016
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Kaçış Filmi
Kaçış filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kaçış filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Kenan Kavut'un yazıp yönettiği filmin yapımcılığı K2 Film'e ait oyuncu kadrosunda ise Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören, Mustafa Avkıran ve Burak Çimen yer alıyor.
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