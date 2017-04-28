Kaçırıldığını İddia Ettiği Eşi, 'Kendi İsteğimle Terk Ettim' Dedi

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçesi'nde hurdacı 33 yaşındaki Eyüp Eroel, 5 çocuğunun annesi eşi Sevim Eroel'in kaçırıldığını iddia etti. Başlatılan soruşturmada Sevim Eroel'in "Kendi isteğimle terk ettim" diye ifade vermesi üzerine savcılık 'kovuşturmaya yer olmadığı' yönünde karar verdi.



Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nden Mayıs 2016'da Göksun'a taşındığını belirten Eyüp Eroel, eşi Sevim Eroel'in 17 Şubat'ta M.A. tarafından kaçırıldığını iddia etti. Olaydan sonra Eyüp Eroel'in yaptığı başvurular üzerine Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 4 ayrı soruşturmanın hepsinde, Sevim Eroel "Kendi isteğimle terk ettim" şeklinde ifade verince, 'kovuşturmaya yer olmadığı' yönünde karar verildi.



Eşiyle bir kere buluştuğunu söyleyen Eyüp Eroel, "Kendisini 'Sen nereye gidersen git seni bulur ve çocuklarını öldürürüz' diyerek tehdit etmişler" dedi.



Eyüp Eroel, dün Kahramanmaraş Valiliği'ne gittiğini ve oradan yönlendirildiği emniyete giderek tekrar şikayetçi olduğunu söyleyip kendisine yardım edilmesini istedi. - Kahramanmaraş