Kaçırılan Libya Uçağı ile İlgili Son Bilgiler!

Kaçırılan Libya uçağı ile ilgili son bilgileri sizler için derledik. 118 kişiyi taşıyan Libya uçağı iki saldırgan tarafından kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı. Uçağı kaçıran iki saldırgan uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor. Öte yandan uçak Sebha kentinden Trablus'a gidiyordu. Malta basını ise korsanların Kaddafi yanlısı olduğunu iddia etti. Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter'da kaçırılma durumu ile ilgili Libya'nın bilgilendirildiğini açıkladı. Muscat, güvenlik görevlileri ve ambulansların hazır beklediğini ekledi.

KADIN VE ÇOCUKLAR SERBEST

Bu gelişmenin ardından korsanlar uçaktaki kadın ve çocukları serbest bıraktılar. Malta Başbakanı da kadın ve çocukların serbest bırakıldığını doğruladı.

LİBYA YOLCU UÇAĞI KAÇIRILDI

Libya'dan 118 yolcusuyla kaçırılan uçak Malta'ya indirildi. Kaçırılan uçaktan ilk görüntüler de geldi. Saldırganlar uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor. Malta basını ise korsanların Kaddafi yanlısı olduğunu iddia etti. Korsanlar Seyfülislam Kaddafi'nin cezaevinden bırakılmasını talep ediyor.

TÜM YOLCULAR SERBEST KALABİLİR

Times of Malta'nın aktardığına göre korsan, mürettebat hariç tüm yolcuları bırakabileceğini fakat isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Fakat korsanın taleplerinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

MALTA BAŞBAKANI'NDAN KISA AÇIKLAMA

Malta Başbakanı Joseph Muscat da, Twitter'da kaçırılma durumu ile ilgili Libya'nın bilgilendirildiğini açıkladı. Muscat, güvenlik görevlileri ve ambulansların hazır beklediğini ekledi. Muscat, bir sonraki paylaşımında ise 111 yolcunun 82'sinin erkek, 28'inin kadın ve birinin çocuk olduğunu açıkladı.

UÇAĞIN ETRAFINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Havacılık sitelerinden Flightradar24'te yer alan bilgiye göre; Afriqiyah Havayolları'na ait Airbus 320 tipi uçak, yolcu ve mürettebatıyla birlikte içindeki 118 kişiyle Sebha kentinden Trablus'a gitmek üzereyken, Malta'ya doğru yöneldi. Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanında bekleyen uçağın etrafında güvenlik önlemleri almış durumda. Şu ana kadar uçağa yönelik herhangi bir operasyon düzenlenmedi. Öte yandan Malta Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar iptal edildi veya başka yere yönlendirildi.

DAİLY MAİL: BİRİNİN ELİNDE EL BOMBASI VAR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan iddiaya göre saldırganların birinin elinde el bombası bulunuyor. Başka bir iddiaya göre saldırganlar yolcuları serbest bırkacaklarını ancak uçuş personelini bırakmayacaklarını söylediler.

PİLOT LİBYA'YA İNMEYE ÇALIŞMIŞ

Havalimanından bir güvenlik yetkilisi, uçağın pilotunun Libya'ya iniş yapmaya çalıştığı fakat korsanların buna izin vermediği, kurulan son irtibatta ise Tripoli'nin Mitiga Havalimanı'na, kaçırıldıklarına dair bilgi verdiğini aktardı. Reuters'a konuşan kaynak, "Pilot doğru bölgeye inmek için çok çaba harcadı fakat korsanlar reddetti." dedi. Öte yandan Malta Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar iptal edildi veya başka yere yönlendirildi.

SEYFÜLİSLAM KADDAFİ KİMDİR?

Seyfülislam Kaddafi, Muammer Kaddafi'nin, ikinci eşi Safiye'den 25 Haziran 1972'de dünyaya gelen ilk oğludur. Kaddafi oğluna 'İslam'ın Kılıcı' anlamına gelen Seyfülislam (Saif Al İslam) adını verdi. Seyfülislam Kaddafi, Trablus'taki Al-Fateh Üniversitesi'nde mimarlık okudu. 1995'te Viyana Üniversitesi'nde eğitimini sürdürürken, İsviçre vizesini uzatmayınca Cenevre Üniversitesi'nden kovuldu. Sonra eğitimini Londra Ekonomi Okulu'ndan aldığı doktorayla taçlandırdı. Mezun olup ülkesine döndüğünde, Fas Kralı 2. Hasan tarafından babasına hediye olarak inşa edilen, Trablus'a tepeden bakan villaya yerleşti.

1997'de Trablus'ta Kaddafi Uluslararası Yardım Vakfı'nı kurdu ve ülkesi adına yardım kampanyaları düzenlemeye başladı. Örneğin, depremin yerle bir ettiği Haiti'ye yüzlerce ton yardım malzemesi gönderdi. Seyfülislam Kaddafi'nin en büyük amacı Libya'ya demokrasiyi getirmekti. Demokrasinin Libya'da kök salacağına inanıyordu ve bunu sık sık dile getiriyordu. 2004'te New York Times'tan Craig Smith'e, "Gelecek demokrasidir. Biz bölgemizden daha ileri olmak zorundayız, geride kalamayız. Çünkü bütün dünya demokrasiye doğru gidiyor" diyordu. Aynı yıl Arapların dünyaca ünlü haber kanalı El Cezire'ye verdiği röportajda: "Libya'ya demokrasi getirmek zorundayız. Araplar ya değişecekler ya da değişim dışarıdan empoze edilecek." Hatta Seyfülislam Kaddafi, daha kapsamlı sohbetlerinde Libya siyasetinin bir evrime değil, devrime ihtiyacı olduğunda da bahsediyordu.

SEYFÜLİSLAM KADDAFİ KAÇ YILDIR TUTUKLU?

2006'da rejimi eleştirdiği için babasıyla girdiği bir tartışmadan sonra Libya'yı terk etti. İki yıl yurtdışında bankacılık sektöründe çalıştı. Babasının çağrısı üzerine 2008'de Libya'ya geri döndü. Seyfülislam'ın en büyük hedeflerinden biri, Libya'nın Amerika'yla ilişkilerini normalleştirmekti. Amerikan şirketlerinin ülkesinde yatırım yapmasını, Libyalı gençlerin Amerika'da eğitim görmesini istiyordu. 2008'de dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ı Amerika'da ziyaret etti. Bakanlık yetkilileri, Libya ile 'büyüyen ve gelişen' ilişkilerde, Seyfülislam'ı 'önemli bir siyasi figür' ve 'babasının ardılı' olarak tanımlıyordu. Ağustos 2008'de Reuters'e konuşan Seyfülislam, ülkesinin daha iyi bir gelecek ve sivil bir toplum inşa etmek için gayret ettiğini söylüyordu. Ajansın, "Sait: Libya reformu için geri sayım başlıyor" başlığıyla duyurduğu makalede, izolasyondan yıllar sonra Libya'nın uluslararası politikanın tam ortasında olduğu vurgulanıyordu. Seyfülislam'ın çabası, Rice'ın, 55 yıl sonra bir Kuzey Afrika ülkesini ziyaret eden ilk Amerikalı Dışişleri Bakanı olarak, Eylül 2008'de Trablus'u ziyaretiyle meyvesini verdi. Kaddafi öldürüldükten sonra Seyfülislam muhalifler tarafından Libya'nın güneyindeki Sebha bölgesinde yakalanıp tutuklandı.