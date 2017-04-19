Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yakalanmışlar

KÜÇÜKÇEKMECE'de lise öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Mert Peker'i öldüren şüphelilerin olaydan hemen sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalandıkları ortaya çıktı. Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelileri yakaladığı öğrenildi



Lise öğrencisini Mustafa Mert Peker'i ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından şüphelilerin sahil bölgesinden ayrıldığı tespit edilmişti. Polisin bulunduğu görüntülerde 3 şüphelinin telaşlı ve koşar adımlarla bölgeden hızla uzaklamaya çalıştığı görüldü. Asayiş şube müdürlüğü dedektiflerinin bu görüntüleri kullanarak önce şüphelilerin eşkallerini belirlediği daha sonra kimliklerini tespit ederek yakaladığı öğrenildi.



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