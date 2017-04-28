Arkasındaki sürücüye kızdı, kaçan arabasının altında kaldı. Görüntüler, Rusya'nın başkenti Moskova'dan.Bir tünelde, arkasındaki sürücüye kızan adam aracından indi. Arabasının ilerlemeye devam ettiğini gören sürücü, aracına tekrar binmek istese de başarılı olamadı ve kendini yerde buldu. Bacakları kaçan arabasının tekerlekleri altında kalan talihsiz adam yaralanırken, kaza başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.



(İHA)