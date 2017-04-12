Kaçamadan Yakalandılar

AYDIN'ın Didim İlçesi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 kaçak, çevredeki balıkçıların ihbarı üzerine yakalandı.



Didim Fener Koyu yakınlarına bu sabah lastik botla denize açılmak için gelen ve hazırlık yapan grubu fark eden balıkçılar durumu, sahil güvenlik ekipleri ile polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik güçlerini görünce kaçmaya Irak ve Suriye uyruklu 50 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemleri tamamlanınca İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



- Aydın