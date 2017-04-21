Kaçakları Otogardan Almaya Gelen Organizatörler Yakalandı

Edirne'de, 8 yabancı uyrukluyu yasa dışı yollardan yurt dışına geçirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Edirne otogarında bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 8 yabancı uyruklu tespit edildi. Yabancı uyruklular, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



İstanbul'dan otobüsle gelen kaçakları, yasa dışı yoldan yurt dışına çıkarmaya organizatörlük yapacakları iddiasıyla Ö.A ve Pakistan uyruklu S.Ş gözaltına alındı.



Ö.A ve S.Ş emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Ö.A adliyeye girişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.



Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.