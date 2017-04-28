Kaçakken Kaçakçı Olduğu Iddia Edilen Tunuslu'ya Tutuklama

Edirne'de yurt dışına yasal olmayan yoldan birkaç kez kaçma girişiminde bulunduktan sonra göçmen kaçakçılığı organize eden bir grup kurduğu iddia edilen Tunus vatandaşı ile 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Tunus vatandaşı A.D. ve Türk vatandaşları N.C. ve Ö.G'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Gruba liderlik yaptığı belirtilen Tunus vatandaşı A.D'nin, yurt dışına yasal olmayan yoldan birkaç kez kaçma girişiminde bulunduktan sonra göçmen kaçakçılığı organize eden bir grup kurduğu kaydedildi.



Göçmen kaçakçılarının, sınır köy ve Meriç Nehri kenarından Yunanistan ve Bulgaristan'a kişi başı aldıkları değişen tarifelerle kaçak geçiş girişimlerini organize ettikleri biliniyor.