Kaçakçılıkla Mücadeleye İlave 60 Milyon Lira
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, bu yıl kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla 60 milyon lira ilave yatırım yapılacak.
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