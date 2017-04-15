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Kaçakçılıkla Mücadeleye İlave 60 Milyon Lira
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Kaçakçılıkla Mücadeleye İlave 60 Milyon Lira

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, bu yıl kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla 60 milyon lira ilave yatırım yapılacak.

Kaçakçılıkla Mücadeleye İlave 60 Milyon Lira

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, bu yıl kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla 60 milyon lira ilave yatırım yapılacak

Kaynak: Dunya.com

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Ticaret, Bakan