Kaçak ve Sahte İlaç Uyarısı

Van'da düzenlenen operasyonlarla insan sağlığına zarar veren sahte ilaçlara el konulduğu bildirildi.



İl Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve jandarma ekipleri, 2016'da yaptıkları operasyonlarda 36 bin 350, 2017 yıllının ilk üç ayında ise 13 bin 126 paket olmak üzere 49 bin 476 paket hap ve ilaç ele geçirdi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, yaptığı açıklamada, düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen kaçak ve sahte ilaç sayısında artış yaşandığını belirtti.



İnsan hayatıyla oynayan sahtekarların 5-6 liralık ağrı kesiciye kadar her türlü ilacın sahtesini piyasaya sürmeye çalıştığını vurgulayan Yanmaz, şunları söyledi:



"İl Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü tarafından eczane denetimleri sıklıkla yapılıyor. Eczane dışında satılan bu ürünler, merdiven altında, sağlıksız koşullarda satılmakta sahte ilaçlar olduğu ve bu ilaçlar için istenildiği kadar 'bitkiseldir, doğaldır, zararsızdır, gıda takviyesidir' denilse de bu ilaçların içeriğinde kimyasal maddeler bulunuyor. Sahte ve kaçak ilaçlar konusunda vatandaşın dikkatli olması, ilaçlarını eczaneler dışında bir yerden alınmaması gerekiyor. Yasal olarak ilaç sadece eczanede satılabilir."



Yanmaz, ele geçirilen ilaçların Irak ve İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu ya da "merdivenaltı" olarak tabir edilen şekilde üretildiği belirtti.



İlaçların sahte olup olmadığını Sağlık Bakanlığının ilaç takip sistemiyle hemen kontrol edebileceğini ifade eden Yanmaz, şöyle devam etti:



"İlaç takibi için TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ortaklığıyla 'Ürün Takip Sistemi' adında bir sistem de var. Bu sitemle ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanılması ve son kullanıcıya kadar ürünü izlemek mümkün oluyor. Kozmetik ürünler de ilaç takip sisteminde olduğu gibi karekodla takip edilebiliyor. Bu operasyonlarda el konulan ilaçlar Emniyet Müdürlüğümüz tarafından İlaç ve Ezacılık Şubemize teslim edilmekte. Ele geçirilen maddeler arasında doping maddeleri, zayıflama, takviye gıda, vücut geliştirme ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen ürünler bulunuyor."



Yanmaz, Türkiye'de satışı yasak olan bu hap ve ilaçların içerisinde yer alan etken maddelerin endüstriyel, kimyasal ve tarım sektörlerinde kullanıldığını belirtti.



Bu alanlarda kullanılan maddelerin zehirli atık olduğunu vurgulayan Yanmaz, ele geçirilen ilaçların insan sağlığını tehdit ettiğini sözlerine ekledi.