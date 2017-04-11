Kaçak Silah Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah imali ve ticareti yapanlara yönelik Malatya ve Bingöl'de 44 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KOM öncülüğünde Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Asayiş Şube müdürlüklerinden 160 personelin katılımıyla 7 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 27 kişi gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 21 tabanca, 39 av tüfeği, 2 bin 524 tabanca mermisi, 88 av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca ve tüfek parçalarıyla 246 gram esrar ele geçirilmişti.