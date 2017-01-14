Kaçak Silah İmalatı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de emniyet ekiplerince kaçak silah üretimi ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte kaçak silah üretimi ve ticareti ile ilgili olarak 7 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 21 adet dolu fişek, çok sayıda tabanca namlusu, şarjörü ve kabzesi, 1 adet elektrikli motorlu matkap ve 1 adet mengene ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen S. Ş. ve B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişi serbest kaldı. - DÜZCE