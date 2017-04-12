Kaçak Sigara Operasyonunda 6 Bin 550 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de polis tarafından yapılan kaçak sigara operasyonunda 6 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde S.E. isimli şahsın evinde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 6 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.



Yetkililer, S.E.'nin hakkında yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edileceğini kaydetti. - KAYSERİ