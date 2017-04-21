Kaçak Sigara Operasyonu Polis Kamerasında

1 milyon 318 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildi, 31 araca el konuldu.



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üreten ve piyasaya sürdüğü belirlenen toplam 34 kişi gözaltına alındı. Ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri ve polis kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üreten ve piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 6 boyunca yaptığı fiziki ve teknik çalışma sonucunda 6 ilde 45 adreste 44 kişiyi tespit ederek yakalamak için sabah saatlerinde operasyon düzenleyerek 34 kişiyi gözaltına aldı.



1 MİLYON 318 BİN 898 PAKET KAÇAK SİGARA



Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan 1 milyon 318 bin 898 paket kaçak sigara, 22 bin 550 lira, 20 cep telefonu, 2 tabanca ele geçirildi.



31 ARACA EL KONULDU



Polis ekipleri sigara kaçakçılığı için kullanıldığını tespit ettiği 6 TIR, 4 kamyon, 17 Kkmyonet, 2 otobüs ve 2 otomobile el koydu. Gözaltına alınan 34 kişi hakkında 'Örgütlü halde kaçakçılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak kurmak, yönetme veya üye olmak', 'Suç üstlenmek' ve 'Azmettirmek' suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.



OPERASYON POLİS KAMERALARINDA



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri ve polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Özel Harekat ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alması kaydedildi. Polis helikopterinden çekilen görüntülerde ekiplerin baskın yaptığını fark eden sigara kaçakçıları poşetler dolusu sigaraları kaçırmaya çalışması görüntülendi. Ekipler, poşetlerce sigarayı kaçıran kişileri suçüstü yakalayarak gözaltına alması görüntülere yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin depo olarak kullandığı çeşitli işyerlerinde arama yapması kaydedildi. Polis, takip ettiği bir araçta saman yüklü bir TIR'da da kartonlarca kaçak sigara bulunması görüntülendi.