Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta, 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde sigara kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.



KOM Şubesi ekipleri, yapılan istihbaratla belirlenen bir kamyonu, Kayseri Çevre Yolunda durdurdu. M.C'nin kullandığı kamyonu otoparka çektiren polis ekipleri, burada yapılan aramada 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Şüpheli kamyon şoförü M.C, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.