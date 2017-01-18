Kaçak Ördek Avının Sosyal Medyada Paylaşımına 8 Bin 200 Lira Ceza

DOĞA Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avda vurduğu ördek ve çullukların fotoğrafını sosyal medyada paylaşan bir kişiye 8 bin 200 lira para cezası uyguladı.



Kaçak avcılara yönelik çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, Terkos Gölü'nde avlanan T.A. ve A.B.'nin ruhsatsız avcılık yaptığını tespit etti. İki kişiye, usulsüz ve yasak bölgede avlanmaları nedeniyle 4 bin 163 lira para cezası kesildi. Bu kişilerin tüfekleri ve vurdukları 2 sakarmeke ile balaban kuşuna el konuldu.



Koruma Kontrol Şefliği ekipleri, sahadaki çalışmalarının yanı sıra sosyal medyadan da yasa dışı avlanmaya karşı çalışma yürütüyor. İ.K. adlı bir kişi, vurduğu ördek ve çulluk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşınca ekipler bu kişiye işlem yaptı. İ.K.'ya ruhsatsız avcılık, vurduğu ördek ve kuşlar nedeniyle 8 bin 200 lira para cezası uygulandı.



- İstanbul