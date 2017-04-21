Kaçak Muayenehaneye Zabıta Baskını

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yasa dışı olarak işletildiği iddia edilen muayenehaneye operasyon düzenlendi.



Edinilen bilgiye göre, Şahintepe Mahallesi, 382 nolu cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde bir grup Suriyelinin yasa dışı olarak muayenehane işlettiği ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Polis ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışan zabıta ekipleri, tespit ettikleri adrese baskın düzenleyerek inceleme yaptı.



Terk edilmiş olarak bulunan iş yerinde tıbbi bazı malzemelere rastlandı. Yaklaşık bir saat süren incelemenin ardından sahte olduğu iddia edilen muayenehanenin kapısı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - GAZİANTEP