Kaçak Kazıya Konteynerli Paravan

Burdur'un Çavdır ilçesinde kaçak kazı yapacakları alana konteyner yerleştirip tabanını keserek define aradıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Burdur Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır köyü Gedik mevkisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Bir süre devam eden araştırmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Ö.U, B.U. ve A.T'yi gözaltına aldı.



Yapılan incelemede şüphelilerin, fark edilmemek için define aradıkları alana konteyner yerleştirdikleri, daha sonra konteynerin tabanını keserek 12 metre derinliğinde, 1,5 metre genişliğinde çukur kazdıkları belirlendi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.