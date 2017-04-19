Kaçak Kazıya 4 Gözaltı

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan kişilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi günü Zeytindağ Mahallesi Kazıkbağları Mevkisi'ndeki Elia Antik Bölgesinde sit alanı içerisinde, dedektör ve çapa ile define aramak için gelen A.D., M.D., A.A. ve M.A.'yı suçüstü yakaladı. Operasyonda 2 dedektör, 1 dedektör kulaklığı, tarihi döneme ait 3 materyal, 2 taş ve 1 çubuk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.



- İzmir