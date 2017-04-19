Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zeytindağ Mahallesi Kazıkbağları mevkiinde bulunan Elia Antik Bölgesindeki Sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri dedektör ve çapa ile define aramak için gelen 4 kişi kazı yaptıkları anda suçüstü yakaladı. Ayrıca operasyonda 2 dedektör, 1 dedektör kulaklığı, 3 adet tarihi döneme ait materyal ele geçirildi. - İZMİR