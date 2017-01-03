Kaçak İçkiye 1 Tutuklama

Samsun'da bir evde gümrük kaçağı 10 bin 350 şişe içki ele geçmesiyle ilgili adliyeye çıkarılan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada mutfakta ve odalarda koliler içinde 10 bin 350 şişe gümrük kaçağı Rus votkası bulundu. Olayla ilgili S.E.(48), T.A.(39) ve F.A.(36) yakalanarak gözaltına alındı.



Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.E. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.A. ve F.A. ise serbest bırakıldı. - SAMSUN