Kaçak Içki ve Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli merkezli düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli ve Tekirdağ'da kaçak içki ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, E.Y, H.K, H.E, H.A, O.A, M.K, B.U, İ.U. ile S.K'yı gözaltına aldı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 114 şişe kaçak içki, 137 gram esrar, 114 paket bandrolsüz sigara, 3 bin 620 adet makaron, 8 elektronik sigara, 378 içki şişesi etiketi, 5 kilogram açık tütün, 65 litre akaryakıtla akaryakıt aktarma aparatı ele geçirildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.