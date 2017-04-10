Kaçak İçki ve Sigara Deposuna Baskın

DÜZCE'nin Kaynaşlı İlçesi'nde bir büfeye ait depoya yapılan baskında 6 bin 150 şişe kaçak içki, 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Bolu'da polis ekipleri, son dönemde ele geçirilen kaçak içkilerle ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan araştırmada içkilerin Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nden piyasaya sürüldüğü belirlendi. Bolu ve Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde ilçede belirlenen büfeye ait depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada 6 bin 150 şişe kaçak içki, 700 paket kaçak sigara, cinsel uyarıca haplar ile bir adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Büfe sahibi Y.D. gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.



- Bolu