Kaçak İçki Salgını

Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilal, Çukurova bölgesinde salgın hastalık gibi kaçak içkilere bağlı zehirlenmelerin görüldüğünü belirterek, ekim ayından bu yana 30'un üstünde metil alkole bağlı ölüm olgusuna rastlanıldığını bildirdi.



Prof. Dr. Hilal, yaptığı açıklamada, metil alkolün insanlarda isteyerek veya kaza sonucu alımının ciddi zehirlenmelere yol açtığını söyledi. Metil alkolün deriden ve sindirim sisteminden hızla emilerek karaciğer üzerinden zehirleyici etkisini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Bulguları ilk olarak diğer alkol zehirlenmelerinde olduğu gibi bulantı kusma, karın ve baş ağrısıdır. Daha sonra metil alkol yıkım ürünlerinin göz sinirlerinde birikmesi ile çift görme ve körlük meydana gelir. Bu tablo kalp yetmezliği akciğerlerin su toplaması koma ve ölümle seyreder. Tedavi ile kurtulanlarda körlük, karaciğer yetmezliği ve Parkinson benzeri sendrom oluşabilir. Evlerde hobi olarak üretilen kaçak içkilerde de metil alkol oluşması mümkündür. Bunun distilasyon sırasında ayrılması gerekir. Ancak kaçak ve ucuz içki olarak satılanlarda metil alkol, etil alkole göre çok ucuz olması nedeni ile bilerek de konuluyor olabilir" diye konuştu.



30'dan fazla ölüm



Son aylarda Çukurova bölgesinde salgın hastalık gibi kaçak içkilere bağlı zehirlenme ve olguları görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Hilal, şöyle devam etti:



"Ekim ayından bu yana 30'un üstünde metil alkole bağlı ölüm olgusu bulunmaktadır. Ayrıca daha toksikolojik analizleri tamamlanmamış metil alkole bağlı ölümler olduğu düşünülmektedir. Sadece Balcalı Hastanesine başvuran ve alkol zehirlenmesi düşünülen olguların adli tıp anabilim dalında yapılan kan tahlillerinde 30'a yakın olguda metil alkol saptanmıştır. Bu göstermektedir ki kaçak alkole bağlı zehirlenme ve ölümler bir halk sağlığı sorunu halini almıştır. Kıbrıs, Tekirdağ rakısı ya da ucuz rakı olarak kaçak pazarlarında satılan ve görüntüsü itibari ile orijinal ambalajlardan ayrılamayan bu rakılar normalin altı fiyatına satılmaktadır. Bu nedenle de kullananlar için cazip hale gelmektedir. Yapılması gereken halkımızın kaçak, ucuz içkileri almaması, yetkililerin satıldığı yerler belli olan bu içkilerin satışını önlemesi, ayrıca halkımızı bilgilendirici duyurular yapılması gerekmektedir."



"Denetim artmalı"



Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise salgın hastalık gibi çoğalan kaçak içkilere bağlı zehirlenme ve ölüm oranlarının arttığını belirterek, denetimlerin arttırılmasını istedi. Ökten, "Son günlerde artan metil alkolle ilgili ölümler için ciddi tedbirler alınmalıdır. Sahte rakı yapan ve satanların, kaçak içkileri yurdumuza sokan ve satanların mutlaka önlenmesi lazımdır. Bu anlamda Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetimlerini büyüteç altına alarak daha sıkı önlemler almalıdır" dedi. - ADANA