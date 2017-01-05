Kaçak İçki İmalathanesine Operasyon

AMASYA'da jandarmanın bir depoya düzenlediği operasyonda, şişelenmek üzere sahte üretimi yapılan 1400 litre şarap ve 120 litre rakı ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkeze bağlı Uygur Köyü'ndeki bir depoya yaptığı operasyonda, şişelenmek üzere sahte üretimi yapılan 1400 litre şarap ve 120 litre rakı ele geçirildi. Operasyonda, S.Ş. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



- Amasya