Kaçak İçki İmalathanesine Baskın; 4 Gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri pazartesi günü Zeytinburnu'nda bir işyerinde kaçak içki ürettiği ve yaşı küçük kişileri çalıştırdığını tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 23 bin 825 tane kapak, 324 bin sahte TAPDK bandrol, 5 bin kapak koruyucusu, 2 kapak basma makinesi, 20 baskı kalıbı etiketi, 7 tane değişik markalara ait şeffaf plastik arma, 31 litre viski hammaddesi, 1 kompresör ve kamyonet ele geçirildi.



2'Sİ YAŞI KÜÇÜK 4 KİŞİ YAKALANDI



Operasyonda A.K. ve F.Ö. ile 18 yaşından küçük F.B. ve T.Ç. yakalandı. 18 yaşından küçük F.B. ve T.Ç., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne yollandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. ve F.Ö. dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ö. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. - İstanbul