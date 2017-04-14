Kaçak hafriyat dökümüne suçüstü kamerada

Operasyon anı kamerada



İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri kaçak hafriyat dökümü yapan 2 kamyonu suç üstü yakaladı. Operasyon anı kameralara yansırken, yakalanan kamyon sürücüleri polis ekiplerine teslim edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat kaçak dökümle mücadele ediyor. Önceki gün Kumburgaz bölgesinde kaçak döküm yapan 2 kamyonu tespit eden zabıta ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı eşliğinde gerçekleşen kovalamacanın sonucunda kamyonları yakalamayı başardı. Yakalanan kamyon sürücüleri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek haklarında yasal işlem yapıldı. Ayrıca kaçak döküm yapan şahıslarla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu.

Operasyon anı kamerada

Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları zabıta ekiplerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta aracının hafriyat kamyonlarını takip ettiği görülüyor. Kamyondan hafriyatın dökülmesi kameralara yansıyor. Kamyon şoförlerinin zabıta ekipleriyle tartıştığı kameralara yansıyor.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, zabıta müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre kaçak dökümle mücadele ettiklerini hatırlatarak; "Kaçak döküme asla geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlıkla sürecektir. Vatandaşlarımız karşılaştıkları kaçak döküm durumunda 444 0 340 numaralı telefonu arayarak bizlere bildirebilirler" ifadesini kullandı.