Kaçak Hafriyat Dökümüne Suçüstü
Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat kaçak dökümle mücadele ediyor.
Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat kaçak dökümle mücadele ediyor. Önceki gün Kumburgaz bölgesinde kaçak döküm yapan 2 kamyonu tespit eden zabıta ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı eşliğinde gerçekleşen kovalamacanın sonucunda kamyonları yakalamayı başardı. Yakalanan kamyon sürücüleri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek haklarında yasal işlem yap...