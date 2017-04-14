Kaçak Hafriyat Dökümü Yapan Kamyonlara Suçüstü

BÜYÜKÇEKMECE'de boş bir araziye kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonlar böyle görüntülendi.



Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede arazilere kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonların peşine düştü. Çalışmalar kapsamında ekipler Kumburgaz'ta kaçak döküm yapan 2 hafriyat kamyonunu suçüstü yakaladı.



Kamyonların kaçak hafriyat döküm anı da zabıtanın araç kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görüntülerde, zabıta araçları hafriyat kamyonlarını bir süre takip ediyor. Yol kenarında duran kamyonlar hafriyatı boşaltıyor. Zabıta ekipleri kamyon şoförlerine suçüstü yapıyor.



Yakalanan kamyon şoförleri polis ekiplerine teslim edilerek haklarında yasal işlem yapıldı. Ayrıca şoförler hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunulduğu belirtildi.



- İstanbul