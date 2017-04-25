Kaçak Göçün Masum Bebekleri Yürek Burktu

İzmir'in Çeşme ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan mültecilerin küçük bebeklerinin görüntüleri yürekleri yakmaya devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, 19 Nisan'da, 15 günlük Kader bebek, 23 Nisan'da yine 15 günlük Hüseyin bebekten sonra bugün de bir aylık Suriyeli Yusuf bebeğin ailesiyle birlikte çıktıkları umuda yolculuk yarım kaldı. Saat 01.00 sıralarında Çeşme'ye otobüsle gelen 2 Nijerya, 3 Kongo ve 60 Suriye uyruklu kaçak göçmen, Marina kavşağı yakınlarında Sahil Güvenliğin mobil radar aracına takıldı. Sahil güvenlik radar ekibinin Çeşme Emniyet Müdürlüğüne haber vermesi üzerine, emniyet ekipleri müdahale ederek 45 DB 710 plakalı otobüsü durdurdu. Emniyet ekipleri, kaçak göçmenleri emniyet müdürlüğü yanındaki Çeşme İskelesine getirdi. Ekipler, otobüsün şoförü A.Y.'yi de insan kaçakçılığına yardım ve yataklık etme zanlısı olarak gözaltına aldı.



Bebekler yürekleri dağladı



Çeşme İskelesinde işlemlerinin yapılmasını bekleyen kaçak göçmenlerden yine yürek yakan insan hikayeleri çıktı. Suriyeli bir aylık Yusuf Ahmed bebeğin yattığı sandalye üzerinden attığı çığlıklar yürekleri dağladı. Minik Yusuf Ahmed'in attığı çığlıklar, annesi Noha kucağına aldığında da dinmedi. Yürekleri yaralayan bir başka insan hikayesi de Suriyeli Yahya Abuahmad'ın 2'si engelli, biri 8 aylık Diena Nahas bebek olmak üzere 4 çocuğu ve eşiyle çıktığı umut yolculuğundaki çaresizliği oldu. Ailesi ile Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve gelecek umudunu Avrupa'da arayan Yahya Abuahmad'ın, ailesiyle çıktığı zorlu umut yolculuğu da yarım kaldı.



Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 65 Suriyeli kaçak göçmenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. - İZMİR