Kaçak Geçişe Hazırlanan 37 Suriyeli Havadan Tesbit Edildi

İZMİR'in Dikili İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkma hazırlığındayken Sahil Güvenlik ekiplerince havadan tespit edilen 37 Suriyeli, jandarma tarafından yakaladı.



Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin geçen pazartesi günü havadan uçakla yaptığı denetimde, Hayıtlı Koyu'nda bir grubun, Yunan adalarına geçmek için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderilirken, durumdan haberdar edilen jandarma ekipleri de Hayıtlı Koyu'na hareket etti. Yola çıkmak için hazırlık yapan Suriye uyruklu 37 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Suriyelilerin havadan tespit edildiği o anlar, kemarayla da kaydedildi. Süriyeliler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi'ne teslim edildi.



- İzmir