Kaçak Define Arayan Şahsa Jandarma Engeli

Kırklareli'nde dedektörle define arayan bir kişi, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Olay, Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri devriye gezdiği sırada M.D. isimli şahıs dedektörle izinsiz define aradığı görülerek gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında tarihi eser olabileceği değerlendirilen para ve 2 metal nesne ele geçirildi. Ele geçirilen nesnelere el konulurken, gözaltına alınan M.D. isimli vatandaş ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ