Kaçak Avladıkları Balıkları İhale ile Satın Aldılar

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde av yasağı olmasına rağmen Aslantaş Barajı'ndan 5 ton gümüş balığı avlayan iki balıkçı jandarma ekiplerince yakalandı. 1055'er lira ceza yazılan balıkçılar, el koyulan balıkları da İlçe Mal Müdürlüğü tarafından çıkartılan ihalede 2 bin liraya satın aldı.



İlçeye bağlı Bahadırlı Köyü Aslantaş Barajı'nda av yasağı olmasına rağmen tor ile balık avlandığı bilgisi üzerine Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, dün akşam 31 AUL 48 plakalı kamyoneti durdurup arama yaptı. Kamyonetteki kasalarda 5 ton gümüş balığı ele geçirilirken araçtaki A.K. ve C.Ü. gözaltına alındı. El konulan 500 kasa balık, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, balıkçılara ise 1055'er lira para cezası kesildi. Ayrıca kamyonetin plakasını gizlemeleri nedeniyle de 617 lira trafik cezası kesilen balıkçılar serbest bırakıldı.



Bu arada balıklar da İlçe Mal Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartıldı. Bugün saat 14.00'te yapılan ihaleye giren balıkçılar A.K. ve C.Ü. el konulan 5 ton balığı toplam 2 bin liraya satın alıp, ilçeden ayrıldı.



- Osmaniye