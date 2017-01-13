Kaçak Avcılık Yaban Hayatını Olumsuz Etkiliyor

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Sezgin Akay, Düzce'de yapılan kaçak avcılığın, yaban hayvan envanterini olumsuz etkilediğini söyledi.



Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde özellikle Yedigöller Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda geyik ve karaca popülasyonunda artış yerine düşüş yaşandığını belirtti.



Akay, son yıllarda yaban hayvanlarının sayısında azalma olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bunun nedeni kaçak avcılığın fazla olmasıdır. Yaban hayatının bulunduğu köylerde bundan sonra ciddi anlamda koruma faaliyeti göstereceğiz. Bunun öncesinde bu köylerde bilinçlendirme çalışması yapacağız. Muhtar ve köylüler ile bir araya gelip ne gibi katkıların yapılabileceğini değerlendireceğiz."



"Foto kapanlar kaçak avcılığın önüne geçiyor"



Orman içi sahalarına foto kapanlar yerleştirildiğini ve anlık görüntüyü sunduğunu anımsatan Akay, "Bölge geneline yaklaşık 30 foto kapan yerleştirdik. Foto kapanlar aldığı anlık görüntüyü koruma ekiplerimize aktarıyor. Bunlar sayesinde 15 avcıya işlem yapıldı. Koruma konusunda en etkili mücadelemiz foto kapanlar oluyor. Bunların sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.