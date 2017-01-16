Kaçak Avcılara Ceza Yağdı

Erzincan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında 827 avcıyı kontrol ederek, usulsüz avcılık yapan 84 kişi hakkında işlem yaptı.



Kaçak avcılara 153 bin lira ceza uygulanan bu dönemde, 84 yaban hayvanı ile çok sayıda tüfek, kafes, kapan, tuzak ve araca da el konuldu.



Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Uğur Önel, av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız şekilde devam ettiğini anlattı.



Önel, şunları kayıt etti:



"Erzincan'da 2016 yılında 827 avcı kontrol edilmiş olup, usulsüz avcılık yapan 84 kişiye 53 bin 358 lira idari para cezası ve usulsüz avlanma sonunda el konulan 84 av hayvanı için de bu şahıslara 153 bin lira tazminat cezası uygulandı. Denetimlerde avda kullanılması yasak olan araç, av tüfeği, projektör gibi 13 sair eşyaya ise el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi."



Kent genelinde 6 avcı eğitim kursu açılarak 103 kursiyere sertifika verildiğini belirten Önel, Ekşisu Sazlıklarında bulunan Kuş Gözlem Kulesi'nin de tamamlanarak hizmete açıldığını ifade etti.



Önel, yaban hayatı için yemleme faaliyetlerinin de aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.