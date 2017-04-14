Kaçak Avcılar Pusu Kurularak Yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulak alanda kaçak avlanan 2 kişi, polis tarafından pusu kurularak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mileyha Sulak Alanı'nda kaçak avlanan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden kaçak avcılar, sazlık alana girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri, sazlık alanda pusu kurarak avcıların çıkmasını bekledi. Polis ekipleri, yaklaşık 4 saat sonra kaçak avlanan İ.T. ve E.T'yi silahlarıyla birlikte yakaladı. Yakalanan kişilerin silahları ile avlak alana gelirken kullandıkları ruhsatsız ve tescilsiz motosiklete de el konuldu.



Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaçak avcılara kesilen idari para cezaları ve el konulan eşyalarının maddi değerinin 20 bin TL olduğunu belirterek, kaçak avcılara karşı her türlü tedbirin alındığını söyledi. Kaçak avcılık yapılan Mileyha Göleti ile Mızraklı Mahallesi yukarısındaki alanlarda sivil personel görevlendirileceğini belirten Kaymakam Çelik, göçmen kuşların ilçe üzerinden geçmesinin çok büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti. - HATAY