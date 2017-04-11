Kabuğu Kırılan Deniz Kaplumbağası Tedavi Edildi

Mersin'de bir aracın altında kalarak kabuğu kırılan yeşil deniz kaplumbağası tedavi edildi.



Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir aracın altında kalıp yaralanan yeşil deniz kaplumbağasını gören vatandaşlar, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Dairesi ekiplerine bildirdi.



Hayvan ambulansıyla Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kaplumbağa, veteriner hekimler tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saatlik operasyonla hayvanın kırılan kabuğuna müdahalede bulunan veterinerler, kaplumbağanın yaralarını da tedavi etti.



"Tospik" adı verilen kaplumbağanın, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.