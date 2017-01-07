Kablosuz Şarjlı Hibrit Laptop Dell Latitude 7285 2-in-1

Dell'in kablosuz şarj özellikli 2'si bir arada hibrit tableti!





Kablosuz Şarjlı Hibrit Laptop ve Tablet!



Dell Latitude 7285 2-in-1 Hybrid Laptop'ı şarj etmek için kablo kullanmanız gerekmeyecek. Tabi bunun için bir "desktop wireless charging pad" aksesuar yatırımı yapmanız gerekecek.



Dell'in yeni XPS 27 hepsi bir arada 10 hoparlörlü PC'sini tanıttıktan sonra ortaya çok daha ilginç bir ürün çıkardı.

Latitude 7285 2-in-1, Kablosuz Şarjlı Hibrit Laptop!



Kablosuz Şarjlı Hibrit Tablet, Kablosuz şarjlı klavye tabanına sahip ilk melez bir dizüstü bilgisayar ve aynı zamanda ayrılabilen bir tablet.



Tabii ki, bu özelliği gerçekten kullanabilmek için Dell'in yeni masaüstü kablosuz şarj yastığını satın almanız gerekecek. Ancak bu ilave çevre birimi, yeni Qi kablosuz şarj etme spesifikasyonuyla da uyumlu ve bu anlamda akıllı telefonlarından bir çok kablosuz şarjlı ev cihazlarıyla da kullanabileceksiniz. Evinizde bir şarj istasyonu gibi kullanabileceksiniz.



Kablosuz şarj klavyesi aslında Latitude 7285 için üç klavye seçeneğinden birisi olarak sunuluyor. Diğer ikisi ince seyahat klavyesi ve 4 saatlik ilave pil ömrü ve daha masaüstüne benzer tuşlarla kaplı verimlilik sağlayan üretken klavye olarak sunuluyor.



Dell'in yeni 2'si 1 arada tableti: Latitude 7285!





Kablosuz Şarjlı Hibrit Laptop, Dell Latitude 7285 özellikleri!



Microsoft'un Surface Pro 4 modeline rakip Latitude 7285, gücünü Intel'in Kaby Lake mimarisini kullanan (vPro) 7. nesil işlemci ailesinden alıyor. 12 inç büyüklüğündeki IGZO ekranında 2880×1920 piksel gibi oldukça yüksek bir çözünürlük sunacak olan tablet, 8 ve 16 GB RAM seçenekleri ile birlikte geliyor.









Windows Hello Teknolojisini destekliyor.



Tercih edeceğiniz konfigürasyona bağlı olarak 256 GB, 512 GB veya 1 TB SSD depolama alanı sunulacak. Tablet olarak kullanıldığında 6 saat, klavye ile birlikte kullanıldığında ise 9 saate kadar pil ömrü sunan Dell Latitude 7285, üzerinde bir microSD kart yuvası barındırırken iki farklı klavye seçeneğine sahip olacak. Bunlar yukarıda bahsettiğimiz "travel keyboard ve productivity keyboard" seyahat klavyesi ve verimlilik klavyeleri.



Çevre birimleri ve cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok ancak Mayıs ayında satışa sunulması düşünülüyor.



Engadget



http://www.teknotalk.com/kablosuz-sarjli-hibrit-laptop-52454/