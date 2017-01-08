Kablosuz Şarj Edilebilen İlk Laptop!

XPS 13 2-in-1 dizüstüleri ile CES 2017'de boy gösteren PC devi Dell, Latitude 7285'in 2-in1 serisi ile de ilk kablosuz şarj olabilen bilgisayarları duyurdu.



Boyutu yüzünden taşınabilir bir çözüm olmasa da, Dell Latitude 7285 bir şarj platformu üzerine konularak kablo derdi olmadan pilini doldurabiliyor. Witricity şirketinin kablosuz şarj teknolojisini kullanan Dell, bu özelliği cihazlarına eklemek için yıllarca çalıştığını söylüyor ve şimdi, çabasının meyvelerini topluyor.



Sihirli değil, kablosuz



Dell Latitude 7285'in tek özelliği kablosuz şarj olması değil. 2'si bir arada cihaz, hem dizüstü hem de çıkarıp-takılabilir dokunmatik tablet. Ama kablosuz şarj özelliğini kullanabilmek için cihazı klavyesine bağlamak gerekiyor.



Intel'in Kaby Lake işlemcisi ile güçlendirilen cihaz, ayrıca iki farklı klavye seçeneğine sahip. Birincisi, kendi piline sahip olan ve 4 saat ek pil ömrü sağlayan Surface benzeri Folio klavye, ikincisi ise sabit kullanıma daha uygun olan standart sert bir klavye.



Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapmayan Dell, bu yıl bitmeden dizüstüleri raflara yerleştirmeyi planlıyor.