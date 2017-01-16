Kablo Hırsızlığından Tutuklanan Genç: "Ben Şarkıcıyım, Beni Niye Çekiyorsunuz?"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kablo hırsızlığı suçundan tutuklanan genç, cezaevine götürülürken kendisin çeken basın mensuplarına, "Ben şarkıcıyım, beni niye çekiyorsunuz?" dedi.



Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Şen Sokak numara 16 adresindeki elektrikçi dükkanına Eylül ayında hırsızlık amacıyla giren 17 yaşındaki H.B., aynı iş yerine önceki gün yine girdi. Hırsızlık olayında H.B., piyasa değeri 25 bin lira olan elektrik kablolarını çaldı. İş yeri sahibi M.S.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Bugün Sinanbey Mahallesi'nde yakalanan H.B., emniyetteki ifadesinde çaldığı kabloları Alanyurt yolu üzerinde hurdacılık yapan H.B.'ye sattığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen H.B., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlı, cezaevine götürülürken görüntü alan basın mensuplarına "Ben şarkıcıyım. Beni niye çekiyorsunuz?" dedi.



H.B.'nin hırsızlık suçundan birçok dosyası olduğu öğrenilirken, çalınan kabloları satın alan hurdacı hakkında ise hırsızlık malını satın almaktan işlem yapıldı. Çalınan kablolar sahibine teslim edildi. - BURSA