Kablo Hırsızlığına Suçüstü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinde TKİ Tavşanlı Linyitspor Tesisleri'nden 60 metre elektrik kablosu, 20 metre telefon kablosu çalındığı ihbarı ile harekete geçen Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler K.Ç.'yi (17) elinde kabloları ile suçüstü yakaladı.



Şüpheli K.Ç.'nin evinde yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan malzemeleri de ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA