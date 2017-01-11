Kablo Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Düzce D-100 karayolu üzerinde kullanılmayan akaryakıt istasyonundan elektrik kablolarını çalmaya kalkan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu üzerinde bulunan ancak kapalı durumda olan akaryakıt istasyonda elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı. Akaryakıt istasyonun deposunda bulunan elektrik kablo tesisatında kabloları kesen N.M. (26) ile Ö.T. (23), istasyon sahibi ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işbirliği sonucu yakalandılar. Gözaltına alınan şahıslar yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE